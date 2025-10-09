Власти Курской области выделят 248 млн на покупку дорожных камер

«Центр транспортных услуг» Курской области объявил о начале поиска поставщика 44 технических средств автоматической фиксации (ТСАФ) нарушений ПДД с возможностью фото- и видеосъемки. Начальная цена составляет 247,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Средства выделят из регионального бюджета. Согласно документации, поставка осуществляется в несколько этапов. Первая партия должна быть в распоряжении заказчика до 30 декабря 2025 года, вторая — до 18 декабря 2026-го, третья — до 20 декабря 2027-го. Разрешена поставка только отечественного оборудования.

Технические средства обязаны считывать регистрационные знаки автотранспорта, проверять их нахождение в розыскных базах, определять скорость, фиксировать нарушения ПДД, а также передавать соответствующую информацию в центры ее обработки. Также по соглашению поставщик занимается монтажом и наладкой ТСАФ на участках автодорог. Гарантийный срок — два года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 октября, итоги подведут 17-го.

Кабира Гасанова