Альфа-банк запустил акцию для малого и среднего бизнеса, в рамках которой предпринимателям возвращается 20% от суммы комиссии за эквайринг. Акция поможет поддержать бизнес и снизить операционные издержки, отмечают в компании. Кроме того, владельцы магазинов, ресторанов и точек оказания услуг могут бесплатно получить современные POS-терминалы. Для участия в акции предпринимателям необходимо до 10 ноября подключить услугу торгового или интернет-эквайринга и открыть расчетный счет в Альфа-банке.

Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает поиски покупателя на свою российскую «дочку». «Если бы список (потенциальных покупателей.— “Ъ”) закончился, мы бы так и сказали. Мы не сдаемся»,— заявил генеральный директор банка Йоханн Штробль.

ПСБ и «Ростелеком» договорились развивать проекты в области ритейл-медиа. Стороны планируют внедрять и эксплуатировать в пилотном режиме инновационные ИТ-решения, которые призваны повысить эффективность онлайн-инфраструктуры банка для цифровой коммуникации с клиентом, а также внедрят новые способы ее монетизации.