Рябков: с представителем Госдепа США в Москве обсуждались не только о посольства

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что на встречах с директором департамента Госдепа США по России Питером Андреоли в Москве обсуждалась не только проблематика, касающаяся восстановления работы посольств. Он не уточнил, какие еще вопросы затрагивались сторонами.

8 октября «РИА Новости» со ссылкой на посольство США сообщило, что представитель Госдепа США Питер Андреоли провел встречи с российскими дипломатами в Москве. У него также состоялись «некоторые другие ограниченные контакты», включая встречи в министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах.

По итогам визита в США в сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что на встрече с госсекретарем обсуждал вопрос продолжения консультаций по этой тематике. Российский дипломат говорил, что на встрече Россия и США договорились провести осенью третий раунд переговоров по так называемым «дипломатическим раздражителям».

С начала года делегации России и США провели два раунда переговоров. Последний раунд прошел в мае в Стамбуле. В августе на Аляске также состоялись переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробнее об отношениях России и США — в материале «Ъ» «Россия и Америка никак не наговорятся».

Анастасия Домбицкая