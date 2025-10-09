Пермяки более чем на 25% увеличили число поездок за рубеж

За девять месяцев 2025 года таможенную границу в международном аэропорту Перми пересекло более 190,1 тыс. физических лиц, что на 26,4 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (150,4 тыс.). Такие итоги работы подвел таможенный пост «Аэропорт Пермь» за январь — сентябрь 2025 года. Также выросло количество пассажирских международных авиарейсов, их число составило 972, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года (771 авиарейсов).

«Основными направлениями в 2025 году, как и в 2024 стали Турция, Таиланд, Египет, Азербайджан и Узбекистан», — сообщает начальник таможенного поста «Аэропорт Пермь» пермской таможни Дмитрий Шумков.

Кроме того, уменьшилось количество возбужденных дел об административных правонарушениях, за январь — сентябрь 2025 года их выявлено 194 (в 2024 году — 224). В результате таможенного контроля физических лиц и перемещаемого ими багажа сотрудниками таможенного поста «Аэропорт Пермь» были выявлены 130 фактов перемещения товаров, подпадающих под действующие запреты и ограничения (в частности, продукты питания, подпадающие под ветеринарный контроль), 27 фактов превышения норм ввоза табачных изделий, 21 факт ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. 5 раз были превышены нормы ввоза алкогольной продукции, а также выявлено 7 попыток незаконного перемещения наличных денежных средств, 2 — оружия и по одной — культурных ценностей и сильнодействующих веществ.