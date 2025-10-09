Осужденному за мошенничество экс-главе села в Дагестане изменили срок на реальный

Верховный суд Республики Дагестан изменил приговор в отношении бывшего главы села Учкент, приговорив его к году в колонии общего режима. Ранее экс-чиновника признали виновным в мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ) и освободили от ответственности за истечением срока давности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Дагестана.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2018 году осужденный занимал должность и. о. главы села Учкент. Он изготовил фиктивное распоряжение о выделении земельных участков, которое администрация села выдала якобы в 2001 году. Через МФЦ и отдел регистрации недвижимости он оформил на родственников 16 земельных участков. Стоимость земли оценивалась в 3 млн руб.

Сам бывший чиновник свою вину не признавал. Он утверждал, что распоряжение является подлинным, а земельные участки — заброшенными. Однако суд установил факт обмана и незаконного приобретения чужого имущества.

В результате апелляции бывшего главу села признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. С учетом всех обстоятельств по его приговорили к году лишения свободы и взяли под стражу в зале суда. Суд также постановил вернуть земельные участки республике.

Мария Хоперская