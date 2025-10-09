Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Великобритания по-прежнему рассматривает возможность размещения военного потенциала Североатлантического альянса (НАТО) на Украине.

«Здесь, похоже, не отказались от намерения затянуть Украину в НАТО, разместить натовский ударный потенциал на ее территории,— сказал господин Келин в интервью телеканалу RT. — Очевидно, что цель "коалиции желающих" как раз направлена на то, чтобы сохранить антироссийский потенциал Украины, желательно при присутствии натовских сил на ее территории».

Одно из главных требований России для урегулирования конфликта на Украине — отказ НАТО от планов включить Украину в альянс и использовать ее территорию для размещения военного потенциала. На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября президент России Владимир Путин заявил, что военных действий на Украине можно было бы избежать, если бы НАТО не приближалось к границам России. Также среди причин ввода войск он назвал отсутствие «реального суверенитета» Украины.

Анастасия Домбицкая