Производитель стекла выиграл спор о собственности на здания в Ставрополе

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Ставропольского края, признавшего право собственности ООО «Фирма Янтарь» на два производственных здания общей площадью 973 кв. м на улице Осипенко, 154, несмотря на возражения прокуратуры. Постановление суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ставропольская компания, занимающаяся стекольным производством, обратилась в арбитраж с требованием узаконить производственно-административное здание площадью 582,4 кв. м и производственную базу площадью 390,4 кв. м. Прокуратура Ставропольского края выступила против удовлетворения иска.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Янтарь» зарегистрировано в 1993 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — производство стекольных работ. Уставный капитал компании — 8,4 тыс. руб. Учредители общества — Владимир Хоромов и Ирина Хромова. Выручка компании за 2024 год составила 4,6 млн руб., убыток — 11,4 млн руб.

Согласно материалам дела, земельный участок под спорными постройками передали предприятию в аренду по договору от 31 октября 2000 года сроком до 20 октября 2014 года для проектирования и строительства производственной базы. Компания выполнила необходимые землеустроительные и кадастровые работы, получила разрешение на строительство в муниципальной инспекции администрации Ставрополя. По техническому паспорту, объекты возвели в 2002 году — в пределах срока действия договора аренды.

Судебная экспертиза подтвердила, что здания соответствуют правилам землепользования и застройки, строительным требованиям, градостроительным, санитарным, техническим, противопожарным и иным нормам. После истечения срока аренды «Янтарь» обращался в администрацию с заявлениями о предоставлении участка для последующей сдачи объектов в эксплуатацию. Власти отказали, сославшись на статью 39.6 Земельного кодекса РФ, согласно которой предоставление участков осуществляется через аукцион. Также в ЕГРН отсутствовали сведения о зарегистрированных правах на недвижимость.

Суд установил, что предприятие предпринимало надлежащие меры для легализации построек. В деле отсутствуют доказательства намеренно недобросовестного поведения компании, существенных нарушений норм или ущемления прав публичного собственника и третьих лиц. Администрация не обращалась с иском о сносе зданий или требованием об освобождении участка.

Тат Гаспарян