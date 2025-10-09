Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали встречу в резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что стороны обсудят «проблемные моменты» в двусторонних отношениях.

До этого Владимир Путин и Ильхам Алиев пересекались в сентябре в Китае на полях саммита ШОС, но ограничились коротким общением. Предыдущая полноценная двусторонняя встреча лидеров состоялась в октябре 2024 года. 7 октября этого года — в день рождения Владимира Путина — они созвонились. Как сообщил Кремль, в ходе этого «позитивного и конструктивного» телефонного разговора было принято решение о переговорах в Душанбе. В столицу Таджкистана президенты России и Азербайджана прибыли накануне для участия в саммите СНГ.

Отношения Азербайджана и России обострились вслед за крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а затем задержанием и гибелью уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. В августе Ильхам Алиев заявил, что Баку не несет ответственности за возникший между странами кризис и не потерпит «никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения». Владимир Путин при этом говорил, что, хотя в отношениях России с Азербайджан есть проблемы, все «встанет на свои места».

Лусине Баласян