«Высочайший» консолидировал проект месторождения золота «Красный» в Приангарье

Золотодобывающая компания АО «Высочайший» (GV Gold) консолидировала проект месторождения «Красный» в Иркутской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей организации.

Ранее «Красный» был совместным предприятием «Высочайший» и шведской компании Kopy Goldfields (сейчас — «АГ Майнинг»). На август 2022-го GV Gold принадлежало 63% акций. Накануне гендиректор «АГ Майнинг» Михаил Дамрин заявил, что его компания вышла из проекта. Таким образом, «Высочайший» стал единственным акционером.

Запасы «Красного» по категориям C1+C2 на 2024 год составляли 92 т золота с содержанием 1,5 г/т, в контуре карьера — 76 т. По оценке АО «Высочайший», производительность «Красного» по золоту составляет 4 т и более. АО «Высочайший» входит в десятку крупнейших золотодобывающих предприятий России, организация работает в Иркутской области и Якутии.

Александра Стрелкова