Житель Ставрополья погасил долги на 395 тысяч рублей после ареста Toyota Camry

Житель Ставропольского края погасил задолженность на 395 тысяч рублей после ареста его Toyota Camry судебными приставами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

По информации ведомства, мужчина должен был заплатить 108 тыс. руб. налогов и 167 тыс. руб. по 130 штрафам ГИБДД. Однако он игнорировал свои обязательства и не являлся по повесткам. Сотрудники службы установили местонахождение автомобиля должника с помощью системы «Паутина» и арестовали транспортное средство.

В тот же день владелец машины забрал квитанции на оплату и привез документы, подтверждающие погашение всех долгов. Помимо основной суммы, гражданину пришлось заплатить 120 тыс. руб. исполнительского сбора за несвоевременное погашение задолженности.

Константин Соловьев