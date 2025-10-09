Власти Белгородской области снова продают 37,11% в ООО «Мясные фермы — Искра»

Министерство имущества и земельных отношений Белгородской области в третий раз выставило на продажу 37,11% долей в уставном капитале местного агропредприятия ООО «Мясные фермы — Искра». Это следует из документации торгов.

Начальная цена лота составляет 599,3 млн руб. Шаг аукциона — 6 млн руб. Согласно документации, общая площадь зданий и помещений, находящихся в пользовании (или принадлежащих компании), равняется 10,9 тыс. кв. м, земельных участков — 13,3 га. За первое полугодие 2025 года агропредприятие выпустило 326,8 т продукции на 65 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Мясные фермы — Искра» зарегистрировано в Белгородской области в декабре 2011 года для ведения смешанного сельского хозяйства. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Степан Кудрявых. 51% компании принадлежит Ольге Сергеевой, оставшиеся 49% — правительству Белгородской области (37,11% напрямую и 11,89% через АО «Белгородская ипотечная корпорация»). За 2024 год компания получила выручку 365 млн руб. и чистую прибыль 141 млн руб.

Принять участие в торгах можно до 1 ноября, итоги подведут 7 ноября.

Первый аукцион по продаже 37,11% долей «Мясных ферм — Искра» не состоялся в июле 2024 года, второй — в декабре. На оба не поступило ни одной заявки.

Кабира Гасанова