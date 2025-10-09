В Лысьвенском округе избрали нового главу

Главой Лысьвенского муниципального округа избран Александр Пермяков. Как сообщает telegram-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей господин Пермяков приступит с 10 октября.

Фото: Страница «Лысьва сегодня» в соцсети.

Напомним, с июня этого года Александр Пермяков исполнял обязанности главы муниципалитета, сменив на этом посту Никиту Федосеева. Ранее он работал заместителем главы, курировал функционально-целевой блок «Экономическое развитие» и «Развитие территорий».

На пост главы территориального образования также претендовал заместитель руководителя администрации, руководитель ликвидационной комиссии МКП МО Лысьвенский муниципальный округ «Теплоэнергоремонт» Евгений Иванов.