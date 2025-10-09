Поколение X больше других недовольно работой и зарплатой

По данным исследования британской страховой компании Standard Life, представители поколения Х (годы рождения 1965–1980-й) меньше других довольны своей работой и зарплатой. Лишь 65% опрошенных британских иксеров заявили, что удовлетворены своей работой, и 52% — зарплатой.

Миллениалы (годы рождения 1981–1996-й) чуть больше довольны работой (71% опрошенных) и зарплатой (59%). Наиболее удовлетворенными работой оказались представители самого старшего поколения — беби-бумеров (годы рождения 1946–1964-й) и самого младшего, зумеров (годы рождения 1996–2012-й) — по 76%. Зумеры больше других довольны и своей зарплатой — 65%. На втором месте по удовлетворенности — беби-бумеры (63%).

Впрочем, в опросе выявились и общие тенденции — 24% опрошенных всех поколений заявили, что им сложно прожить на свой доход. Даже среди тех, кто зарабатывает более £100 тыс. в год (4% самых высокооплачиваемых), 9% заявили, что им этого недостаточно для нормальной жизни. По мнению исследователей, «такие результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на снижение инфляции за последние 12 месяцев, людям все еще сложно оправиться от кризиса, который был вызван резким ростом стоимости жизни» несколько лет назад.

Евгений Хвостик