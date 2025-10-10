Лидеры прироста страховых премий (взносов)-2025

|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|1980,5
|19
|2
|Акционерное общество «Баланс Страхование»
|737,5
|35
|3
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|427,3
|26
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК»
|337,1
|37
|5
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|236,4
|11
|6
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|200,2
|45
|7
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь»
|180,3
|2
|8
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|177,2
|1
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни»
|138,6
|25
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|65,8
|17
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|48,6
|46
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|45,2
|8
|13
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|34,6
|27
|14
|Акционерное общество «Страховая компания Гардия»
|33,4
|36
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование»
|30,9
|32
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|26,5
|38
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|25,5
|10
|18
|Акционерное общество «Страховая компания Пари»
|16,4
|30
|19
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|14,7
|14
|20
|Акционерное общество «Страховая компания Гайде»
|14,4
|40
|21
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|14,2
|28
|22
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|12,4
|21
|23
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|12,2
|3
|24
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь»
|9,8
|12
|25
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф»
|8,8
|39
|26
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита»
|8,8
|34
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|8,1
|29
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|6,3
|16
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни»
|5,9
|22
|30
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|4,4
|20
|31
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|3,3
|7
|32
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|3,1
|47
|33
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|1,5
|23
|34
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|1,5
|15
|35
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|1,0
|31
|36
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|–0,6
|5
|37
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|–0,8
|18
|38
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|–3,2
|6
|39
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|–6,9
|43
|40
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|–7,0
|13
|41
|Страховое акционерное общество ВСК
|–11,8
|9
|42
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|–13,0
|4
|43
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни»
|–13,3
|42
|44
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|–15,5
|33
|45
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|–16,1
|48
|46
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт»
|–16,5
|50
|47
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|–32,5
|41
|48
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|–42,2
|24
|49
|Акционерное общество «Русский стандарт Страхование»
|–44,6
|44