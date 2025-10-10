Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лидеры прироста страховых премий (взносов)-2025

Место по темпам прироста премий (взносов) Компания Прирост объемов сборов страховых премий (взносов) в 1-м полугодии 2025 г. относительно 1-го полугодия 2024 г. (%) Место по объемам сборов страховых премий (взносов) за 1-й квартал 2025 г.
1 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 1980,5 19
2 Акционерное общество «Баланс Страхование» 737,5 35
3 Акционерное общество «Зетта Страхование» 427,3 26
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 337,1 37
5 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 236,4 11
6 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 200,2 45
7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 180,3 2
8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 177,2 1
9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 138,6 25
10 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 65,8 17
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 48,6 46
12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 45,2 8
13 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 34,6 27
14 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» 33,4 36
15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 30,9 32
16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 26,5 38
17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 25,5 10
18 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 16,4 30
19 Акционерное общество «Т-Страхование» 14,7 14
20 Акционерное общество «Страховая компания Гайде» 14,4 40
21 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 14,2 28
22 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 12,4 21
23 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12,2 3
24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» 9,8 12
25 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 8,8 39
26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 8,8 34
27 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 8,1 29
28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 6,3 16
29 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 5,9 22
30 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 4,4 20
31 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 3,3 7
32 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 3,1 47
33 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1,5 23
34 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 1,5 15
35 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 1,0 31
36 Акционерное общество «АльфаСтрахование» –0,6 5
37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» –0,8 18
38 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» –3,2 6
39 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» –6,9 43
40 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» –7,0 13
41 Страховое акционерное общество ВСК –11,8 9
42 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» –13,0 4
43 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» –13,3 42
44 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» –15,5 33
45 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» –16,1 48
46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» –16,5 50
47 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» –32,5 41
48 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» –42,2 24
49 Акционерное общество «Русский стандарт Страхование» –44,6 44

В рэнкинг включены компании, данные по которым раскрыты на сайте ЦБ РФ за первое полугодие 2024 года и за первое полугодие 2025 года, попавшие при этом в топ-50 по общему объему собранных страховых взносов по итогам первого полугодия 2025 года.

Источник: Банк России, расчеты “Ъ”.

