Лидеры прироста страховых премий (взносов)-2025

Место по темпам прироста премий (взносов) Компания Прирост объемов сборов страховых премий (взносов) в 1-м полугодии 2025 г. относительно 1-го полугодия 2024 г. (%) Место по объемам сборов страховых премий (взносов) за 1-й квартал 2025 г. 1 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 1980,5 19 2 Акционерное общество «Баланс Страхование» 737,5 35 3 Акционерное общество «Зетта Страхование» 427,3 26 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 337,1 37 5 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 236,4 11 6 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 200,2 45 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 180,3 2 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 177,2 1 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 138,6 25 10 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 65,8 17 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 48,6 46 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 45,2 8 13 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 34,6 27 14 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» 33,4 36 15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 30,9 32 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 26,5 38 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 25,5 10 18 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 16,4 30 19 Акционерное общество «Т-Страхование» 14,7 14 20 Акционерное общество «Страховая компания Гайде» 14,4 40 21 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 14,2 28 22 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 12,4 21 23 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12,2 3 24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» 9,8 12 25 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 8,8 39 26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 8,8 34 27 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 8,1 29 28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 6,3 16 29 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 5,9 22 30 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 4,4 20 31 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 3,3 7 32 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 3,1 47 33 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1,5 23 34 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 1,5 15 35 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 1,0 31 36 Акционерное общество «АльфаСтрахование» –0,6 5 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» –0,8 18 38 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» –3,2 6 39 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» –6,9 43 40 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» –7,0 13 41 Страховое акционерное общество ВСК –11,8 9 42 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» –13,0 4 43 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» –13,3 42 44 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» –15,5 33 45 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» –16,1 48 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» –16,5 50 47 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» –32,5 41 48 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» –42,2 24 49 Акционерное общество «Русский стандарт Страхование» –44,6 44