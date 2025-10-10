Топ-20. Взносы по страхованию имущества за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|1
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|59976,90
|17,5%
|2
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|44059,58
|12,9%
|3
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|40565,17
|11,8%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Сбербанк страхование»
|34353,28
|10,0%
|5
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|26616,68
|7,8%
|6
|Страховое акционерное общество ВСК
|24063,38
|7,0%
|7
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|15697,90
|4,6%
|8
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|14317,37
|4,2%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|13964,60
|4,1%
|10
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|9912,95
|2,9%
|11
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|7049,26
|2,1%
|12
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|6078,27
|1,8%
|13
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|4713,52
|1,4%
|14
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|4156,53
|1,2%
|15
|Акционерное общество «Страховая компания Гардия»
|4012,07
|1,2%
|16
|Акционерное общество «Страховая компания Пари»
|3485,34
|1,0%
|17
|Акционерное общество «Баланс Страхование»
|3165,72
|0,9%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|3162,58
|0,9%
|19
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|3021,03
|0,9%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование»
|2896,44
|0,8%