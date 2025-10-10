Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-20. Взносы по страхованию имущества за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка
1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 59976,90 17,5%
2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 44059,58 12,9%
3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 40565,17 11,8%
4 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Сбербанк страхование» 34353,28 10,0%
5 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 26616,68 7,8%
6 Страховое акционерное общество ВСК 24063,38 7,0%
7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 15697,90 4,6%
8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 14317,37 4,2%
9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 13964,60 4,1%
10 Акционерное общество «Т-Страхование» 9912,95 2,9%
11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 7049,26 2,1%
12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 6078,27 1,8%
13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 4713,52 1,4%
14 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 4156,53 1,2%
15 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» 4012,07 1,2%
16 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 3485,34 1,0%
17 Акционерное общество «Баланс Страхование» 3165,72 0,9%
18 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 3162,58 0,9%
19 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3021,03 0,9%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 2896,44 0,8%

