Топ-20. Взносы по страхованию имущества за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 59976,90 17,5% 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 44059,58 12,9% 3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 40565,17 11,8% 4 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Сбербанк страхование» 34353,28 10,0% 5 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 26616,68 7,8% 6 Страховое акционерное общество ВСК 24063,38 7,0% 7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 15697,90 4,6% 8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 14317,37 4,2% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 13964,60 4,1% 10 Акционерное общество «Т-Страхование» 9912,95 2,9% 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 7049,26 2,1% 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 6078,27 1,8% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 4713,52 1,4% 14 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 4156,53 1,2% 15 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» 4012,07 1,2% 16 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 3485,34 1,0% 17 Акционерное общество «Баланс Страхование» 3165,72 0,9% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 3162,58 0,9% 19 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3021,03 0,9% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 2896,44 0,8%