Топ-20. Взносы по страхованию жизни за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|465891,78
|49,0%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь»
|143214,46
|15,1%
|3
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|108042,52
|11,4%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|56024,16
|5,9%
|5
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|43150,53
|4,5%
|6
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|38924,65
|4,1%
|7
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|17111,48
|1,8%
|8
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|16399,91
|1,7%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|15888,96
|1,7%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни»
|9713,41
|1,0%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни»
|9187,26
|1,0%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|8738,06
|0,9%
|13
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита»
|4136,78
|0,4%
|14
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф»
|2895,93
|0,3%
|15
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|2585,15
|0,3%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни»
|2453,47
|0,3%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни»
|1977,22
|0,2%
|18
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|1733,23
|0,2%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Атон Жизнь»
|* 869,68
|0,0%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф»
|* 663,63
|0,0%