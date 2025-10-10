Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-20. Взносы по страхованию жизни за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка
1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 465891,78 49,0%
2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 143214,46 15,1%
3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 108042,52 11,4%
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 56024,16 5,9%
5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 43150,53 4,5%
6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 38924,65 4,1%
7 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 17111,48 1,8%
8 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 16399,91 1,7%
9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 15888,96 1,7%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 9713,41 1,0%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 9187,26 1,0%
12 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 8738,06 0,9%
13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 4136,78 0,4%
14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 2895,93 0,3%
15 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 2585,15 0,3%
16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 2453,47 0,3%
17 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 1977,22 0,2%
18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 1733,23 0,2%
19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Атон Жизнь» * 869,68 0,0%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф» * 663,63 0,0%

