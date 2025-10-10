Топ-20. Взносы по страхованию жизни за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 465891,78 49,0% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 143214,46 15,1% 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 108042,52 11,4% 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 56024,16 5,9% 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 43150,53 4,5% 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 38924,65 4,1% 7 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 17111,48 1,8% 8 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 16399,91 1,7% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 15888,96 1,7% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 9713,41 1,0% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 9187,26 1,0% 12 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 8738,06 0,9% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 4136,78 0,4% 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 2895,93 0,3% 15 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 2585,15 0,3% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 2453,47 0,3% 17 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 1977,22 0,2% 18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 1733,23 0,2% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Атон Жизнь» * 869,68 0,0% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф» * 663,63 0,0%