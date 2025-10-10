Взносы по ДМС за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|1
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|53312,75
|33,0%
|2
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|22641,79
|14,0%
|3
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|15893,92
|9,9%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|10904,67
|6,8%
|5
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|8981,10
|5,6%
|6
|Страховое акционерное общество ВСК
|8951,61
|5,5%
|7
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|6239,41
|3,9%
|8
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|5807,39
|3,6%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|4365,26
|2,7%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|2974,24
|1,8%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|1931,08
|1,2%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни»
|1804,47
|1,1%
|13
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|1773,37
|1,1%
|14
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|1148,74
|0,7%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|1141,25
|0,7%
|16
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|1100,06
|0,7%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|* 965,33
|0,6%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование»
|* 835,26
|0,5%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|* 748,66
|0,5%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|* 570,45
|0,4%