Взносы по ДМС за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка
1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 53312,75 33,0%
2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 22641,79 14,0%
3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 15893,92 9,9%
4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 10904,67 6,8%
5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 8981,10 5,6%
6 Страховое акционерное общество ВСК 8951,61 5,5%
7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 6239,41 3,9%
8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 5807,39 3,6%
9 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 4365,26 2,7%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 2974,24 1,8%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1931,08 1,2%
12 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 1804,47 1,1%
13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1773,37 1,1%
14 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1148,74 0,7%
15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1141,25 0,7%
16 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1100,06 0,7%
17 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» * 965,33 0,6%
18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» * 835,26 0,5%
19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» * 748,66 0,5%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» * 570,45 0,4%

