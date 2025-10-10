Взносы по ДМС за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 53312,75 33,0% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 22641,79 14,0% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 15893,92 9,9% 4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 10904,67 6,8% 5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 8981,10 5,6% 6 Страховое акционерное общество ВСК 8951,61 5,5% 7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 6239,41 3,9% 8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 5807,39 3,6% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 4365,26 2,7% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 2974,24 1,8% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1931,08 1,2% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 1804,47 1,1% 13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1773,37 1,1% 14 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1148,74 0,7% 15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1141,25 0,7% 16 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1100,06 0,7% 17 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» * 965,33 0,6% 18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» * 835,26 0,5% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» * 748,66 0,5% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» * 570,45 0,4%