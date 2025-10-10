Топ-20. Страховые взносы за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 465957,08 26,5% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 143223,39 8,1% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 140763,45 8,0% 4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 119524,06 6,8% 5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 105223,70 6,0% 6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 88744,37 5,0% 7 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 72104,35 4,1% 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 57438,05 3,3% 9 Страховое акционерное общество ВСК 56083,31 3,2% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 53063,86 3,0% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 43307,38 2,5% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 43270,52 2,5% 13 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 41842,62 2,4% 14 Акционерное общество «Т-Страхование» 35382,09 2,0% 15 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 33365,19 1,9% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 25891,73 1,5% 17 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 17183,65 1,0% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 16941,40 1,0% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 16404,60 0,9% 20 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 16247,75 0,9%