Топ-20. Страховые взносы за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|465957,08
|26,5%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь»
|143223,39
|8,1%
|3
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|140763,45
|8,0%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|119524,06
|6,8%
|5
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|105223,70
|6,0%
|6
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|88744,37
|5,0%
|7
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|72104,35
|4,1%
|8
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|57438,05
|3,3%
|9
|Страховое акционерное общество ВСК
|56083,31
|3,2%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|53063,86
|3,0%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|43307,38
|2,5%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|43270,52
|2,5%
|13
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|41842,62
|2,4%
|14
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|35382,09
|2,0%
|15
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|33365,19
|1,9%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|25891,73
|1,5%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|17183,65
|1,0%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|16941,40
|1,0%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|16404,60
|0,9%
|20
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|16247,75
|0,9%