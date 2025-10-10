Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-20. Страховые взносы за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка
1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 465957,08 26,5%
2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 143223,39 8,1%
3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 140763,45 8,0%
4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 119524,06 6,8%
5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 105223,70 6,0%
6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 88744,37 5,0%
7 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 72104,35 4,1%
8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 57438,05 3,3%
9 Страховое акционерное общество ВСК 56083,31 3,2%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 53063,86 3,0%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 43307,38 2,5%
12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 43270,52 2,5%
13 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 41842,62 2,4%
14 Акционерное общество «Т-Страхование» 35382,09 2,0%
15 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 33365,19 1,9%
16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 25891,73 1,5%
17 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 17183,65 1,0%
18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 16941,40 1,0%
19 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 16404,60 0,9%
20 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 16247,75 0,9%

