Топ-20. Взносы по страхованию автокаско за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|1
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|25317,46
|16,9%
|2
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|20268,51
|13,5%
|3
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|19458,42
|13,0%
|4
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|13235,99
|8,8%
|5
|Страховое акционерное общество ВСК
|12825,39
|8,6%
|6
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|12567,66
|8,4%
|7
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|9483,84
|6,3%
|8
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|6935,54
|4,6%
|9
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|5343,57
|3,6%
|10
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|4873,74
|3,3%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|4134,71
|2,8%
|12
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|3409,05
|2,3%
|13
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|2642,53
|1,8%
|14
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|2024,02
|1,4%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|* 913,04
|0,6%
|16
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|* 739,82
|0,5%
|17
|Акционерное общество «Страховая компания Гайде»
|* 630,96
|0,4%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Интери»
|* 617,63
|0,4%
|19
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|* 597,52
|0,4%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт»
|* 575,66
|0,4%