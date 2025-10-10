Топ-20. Взносы по страхованию автокаско за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 25317,46 16,9% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 20268,51 13,5% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 19458,42 13,0% 4 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 13235,99 8,8% 5 Страховое акционерное общество ВСК 12825,39 8,6% 6 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 12567,66 8,4% 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 9483,84 6,3% 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 6935,54 4,6% 9 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 5343,57 3,6% 10 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 4873,74 3,3% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 4134,71 2,8% 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 3409,05 2,3% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 2642,53 1,8% 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 2024,02 1,4% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» * 913,04 0,6% 16 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» * 739,82 0,5% 17 Акционерное общество «Страховая компания Гайде» * 630,96 0,4% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Интери» * 617,63 0,4% 19 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» * 597,52 0,4% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» * 575,66 0,4%