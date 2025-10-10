Топ-20. Взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|1
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|17033,89
|22,1%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|8052,31
|10,4%
|3
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|7003,75
|9,1%
|4
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|6078,88
|7,9%
|5
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|5767,74
|7,5%
|6
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|4135,50
|5,4%
|7
|Страховое акционерное общество ВСК
|3489,43
|4,5%
|8
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|2686,31
|3,5%
|9
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|2641,94
|3,4%
|10
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|2095,66
|2,7%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|1969,31
|2,6%
|12
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|1335,97
|1,7%
|13
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|1281,53
|1,7%
|14
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|1262,28
|1,6%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни»
|1226,14
|1,6%
|16
|Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование»
|1116,64
|1,4%
|17
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|1074,43
|1,4%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|* 960,43
|1,2%
|19
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «Энергогарант»
|* 797,81
|1,0%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|* 699,95
|0,9%