Топ-20. Взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Акционерное общество «Т-Страхование» 17033,89 22,1% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 8052,31 10,4% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 7003,75 9,1% 4 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 6078,88 7,9% 5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 5767,74 7,5% 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 4135,50 5,4% 7 Страховое акционерное общество ВСК 3489,43 4,5% 8 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 2686,31 3,5% 9 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 2641,94 3,4% 10 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 2095,66 2,7% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 1969,31 2,6% 12 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1335,97 1,7% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1281,53 1,7% 14 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1262,28 1,6% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 1226,14 1,6% 16 Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование» 1116,64 1,4% 17 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1074,43 1,4% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» * 960,43 1,2% 19 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «Энергогарант» * 797,81 1,0% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» * 699,95 0,9%