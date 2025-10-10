Динамика страховых взносов

Страховые взносы (млн руб.) Прирост 1 пг 2025 г./1 пг 2024 г. (%) 1 полугодие 2024 г. 1 полугодие 2025 г. Страховые премии (взносы) всего 1293613 1766648 36,6 Страхование жизни 487395 950556 95,0 накопительное страхование жизни 292187 518261 77,4 инвестиционное страхование жизни 145907 404380 177,1 кредитное страхование жизни 44556 23810 –46,6 прочее страхование жизни 4745 4089 –13,8 Страхование иное, чем страхование жизни 806218 816092 1,2 ДМС 172941 161328 –6,7 ОСАГО 154908 156499 1,0 страхование автокаско 147297 149600 1,6 страхование имущества юридических лиц 72217 83297 15,3 страхование от несчастных случаев и болезней 81917 77190 –5,8 страхование имущества граждан 56713 62101 9,5 прочие виды 120225 126076 4,9