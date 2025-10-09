В лесу на Кубани нашли редкий итальянский трюфель

Ученые из Иркутского государственного университета впервые обнаружили в России белый итальянский трюфель (Tuber magnatum), который считается самым редким. Специалисты изучают возможности его культивирования. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Трюфель был обнаружен в сосновом лесу вблизи села Молдовановка Краснодарского края. Ранее считалось, что Tuber magnatum растет только в странах Южной и Центральной Европы.

Биологи в лабораторных условиях пытаются выяснить, какие микроорганизмы наиболее важны для роста итальянского трюфеля. «Эти знания открывают пути для совершенствования методов контролируемого выращивания трюфелей»,— следует из заявления.