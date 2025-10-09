Кремль: контакты с администрацией США продолжаются

В контактах России и США нет спада, диалог с администрацией президента США Дональда Трампа продолжается. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что импульс к украинскому урегулированию, заданный на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, в значительной степени исчерпан из-за действий европейцев. Кремль объяснил это заявление паузой в процессе разрешения российско-украинского конфликта.

Лусине Баласян