Кремль приветствует усилия по прекращению огня в Газе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает усилия по завершению боевых действий в секторе Газа. При этом он призвал дождаться подписания соглашения между Израилем и «Хамасом».

«Мы поддерживаем, безусловно, эти усилия. Не может не вызывать общего удовлетворения тот факт, что сейчас уже констатируется прекращение огня в Газе. Можно приветствовать все эти усилия»,— сказал представитель Кремля.

Израиль и «Хамас» накануне договорились о прекращении огня, освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, а также о начале вывода ЦАХАЛа из сектора Газа. Основой соглашения стал план администрации президента США Дональда Трампа. Ожидается, что стороны подпишут первую часть сделки сегодня.

Лусине Баласян