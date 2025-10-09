Джек Айкел подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» на $108 млн

Американский форвард Джек Айкел продлил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Новый контракт рассчитан на восемь лет. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $13,5 млн.

Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Контракт Айкела стал третьим в истории НХЛ по размеру среднегодовой зарплаты. По этому показателю лидирует российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов ($17 млн; начнет действовать со следующего сезона). На втором месте контракт немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерс» Леона Драйзайтля ($14 млн).

Джек Айкел выступает за «Вегас» с 2021 года. В составе клуба стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году. Он стал лучшим бомбардиром того play-off, набрав 26 очков (6 голов+20 передач) в 26 матчах. Также Айкел представлял «Буффало Сейбрс». Всего в НХЛ центральный нападающий провел 657 матчей (включая регулярный чемпионат и play-off), записав в свой актив 655 очков (250+405).

Таисия Орлова