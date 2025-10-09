Минобороны России сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре и хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ. По его данным, целями ударов также были места хранения и запуска БПЛА в 142 районах в зоне спецоперации.

Оборонное ведомство РФ регулярно отчитывается об ударах по инфраструктуре ВСУ. В частности, 3 октября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам вооруженных сил Украины. 5 октября Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ВПК.