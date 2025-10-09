FT: Европа может столкнуться с нехваткой горячей воды из-за новых регуляций

Металлы гафний и цирконий, которые применяются при производстве водонагревателей, признали небезопасными для бытового использования в ЕС. Из-за этого европейцы могут столкнуться с дефицитом горячей воды. Об этом пишет газета Financial Times.

Гафний и цирконий портят качество питьевой воды, которую также используют и в водонагревателях. Меры вступят в силу в 2027 году. После этого из продажи могут исчезнуть более 90% водонагревателей, оценили в торговой ассоциации Applia, представляющей интересы индустрии бытовой техники в ЕС.

Гафний абсолютно безопасен в использовании, заявил гендиректор Applia Паоло Фальчиони. Он отметил, что этот элемент применяют в эмалированных водонагревателях уже более ста лет. По его словам, альтернативы гафнию (сталь или медь) стоят в четыре-пять раз дороже.

«Это поставит европейских производителей в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из других стран»,— сказал анонимный представитель отрасли.

Еврокомиссия заявила, что страны ЕС должны сами уведомить ее о необходимости выдачи разрешения на использование металлов, однако пока этого никто не сделал. Брюссель сообщал компаниям, что они могут подать заявки на токсикологическую экспертизу, чтобы получить одобрение.