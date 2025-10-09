Оренбургские фермеры получат льготы на тракторы от «Ростсельмаша» до 2026 года

«Ростсельмаш» и Минсельхоз Оренбургской области подписали соглашение о партнерстве на 2026 год, которое предусматривает льготы на тракторы серии «2000» для местных аграриев и меры господдержки со стороны властей региона. Документ действует до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По информации пресс-службы, документ подписали Алексей Швейцов, первый заместитель гендиректора — директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаша», и Сергей Балыкин, первый вице-губернатор — первый заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области.

Сергей Балыкин отметил, что Оренбуржье производит почти половину твердой пшеницы для российского рынка, поэтому обновление машинно-тракторного парка критично для успешной уборочной кампании. Сейчас в области работает более 6 тысяч зерноуборочных комбайнов.

«Регион модернизирует техническое оснащение, чтобы сохранить лидерство в производстве твердой пшеницы. «Ростсельмаш» — один из главных партнеров, чья техника востребована у оренбургских фермеров»,— пояснил чиновник.

Валентина Любашенко