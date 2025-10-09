Во Владикавказе объявили 60-дневный карантин по бешенству в Затеречном районе

В Затеречном районе Владикавказа ввели карантин по бешенству из-за очага инфекции в частном доме на улице Тургеневская, 49. Соответствующий указ главы республики Сергея Меняйло опубликован на портале правовой информации.

Территория радиусом 700 метров вокруг очага, включающая улицы Тургеневская, Калоева и Гончарова, признана неблагополучной по заболеванию. Карантин действует с 8 октября и продлится не менее 60 дней. В этот период запрещено перемещение, лечение, ввоз и вывоз животных, а также посещение карантинной зоны посторонними.

Бешенство — смертельно опасное вирусное заболевание, которое передается через укусы зараженных животных. В Северной Осетии вирус фиксируют преимущественно у диких лисиц, волков и иногда домашних питомцев. По данным регионального Роспотребнадзора, в 2025 году более 600 человек получили медицинскую помощь после укусов животных и проходят профилактическую терапию.

Станислав Маслаков