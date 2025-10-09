Клиенты ВТБ и Т-банка смогут собрать свои вклады в одном приложении. О запуске пилотного проекта в рамках «Финополиса» заявили представители обеих компаний. В будущем планируется расширять функционал открытого банкинга, добавляя операции со всеми счетами и продуктами из одного приложения. При этом для клиентов будет обеспечен высочайший уровень защиты при обмене данными. Как отмечают в ВТБ, 78% россиян хотели бы управлять всеми банковскими счетами в одном приложении.

Книжные ассоциации предложили прописать в законе о музейном фонде России порядок и условия получения согласий на использование в изданиях изображений музейных предметов. Соответствующую инициативу они направили в Госдуму, пишут Ведомости. В Ассоциации подчеркивают, что в действующем законе этот механизм четко не прописан. В результате для выпуска одной книги могут потребоваться десятки согласований.

Средняя сумма запрашиваемых россиянами кредитов в сентябре выросла до 796 тыс. руб. Это максимальный показатель с февраля 2025 года, свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Финуслуги». Как пишет ТАСС, число заявок на кредиты наличными за июль-сентябрь выросло на 11% относительно предыдущего квартала.