Центробанк РФ дал доступ негосударственному пенсионному фонду «НПФ «Т-Пенсия», который входит в экосистему Т-Банка, на рынок обязательного пенсионного страхования. Теперь россияне могут перевести свои пенсионные накопления в НПФ «Т-Пенсия» и увидеть их в приложении Т-Банка, а затем перевести в программу долгосрочных сбережений. Средства инвестируются в стратегию «всепогодного портфеля», которая на длинном горизонте опережает инфляцию на 3-4 процентных пунктов в год. Деньги можно получить не только в виде ежемесячных выплат, но и одной суммой через 15 лет независимо от возраста, либо досрочно в особой жизненной ситуации.

Маркетплейс Wildberries планирует запустить для клиентов сервис, который позволит им инвестировать в бизнесы, связанные с онлайн-торговлей, рассказал РБК председатель правления Вайлдберриз-банка Георгий Горшков. Инвестиции будут осуществляться через краудфандинг — механизм коллективного инвестирования в проекты. Сервис будет называться «WB Копилка». Минимальный порог для инвестирования составит 100 руб.

«Газпром» и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. В официальных заявлениях отмечается, что стороны готовы к долгосрочному сотрудничеству с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе. Предполагается также модернизация завода в Оренбурге, на котором перерабатывается газ из Казахстана.