По пути в санаторий в Кисловодск отравилась группа школьников

Группа школьников массово отравилась по пути в санаторий в Кисловодске. По информации Mash, 16 учеников доставили в больницу с острым гастроэнтеритом в Самарскую детскую инфекционную больницу, девятерых отправили домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как пишет редакция, пострадавшие — 25 учащихся школы № 110 города Трехгорный Челябинской области, которые в сопровождении педагогов и родителей ехали в санаторий на поезде сообщением «Тында-Кисловодск».

Mash со ссылкой на РЖД также пишет, что симптомы отравления у детей появились еще до посадки в поезд. Со слов сопровождающей, ранее в их учебном заведении была зафиксирована вспышка инфекции.

Константин Соловьев