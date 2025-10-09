Форвард «Вегаса» Дорофеев стал автором первого хет-трика в новом сезоне НХЛ

«Лос-Анджелес Кингс» в серии буллитов одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5.

Первый гол в составе «Кингс» забил российский нападающий Андрей Кузьменко. Затем отличились Куинтон Байфилд, Джефф Мэлотт, Тревор Мур и Брандт Кларк. Победный буллит реализовал Мур.

В составе «Вегаса» первый хет-трик в сезоне сделал российский форвард Павел Дорофеев. Все шайбы он забросил во втором периоде. Первый гол россиянин забил в равных составах, затем ему дважды удалось реализовать большинство. Также отметились Джек Айкел и Иван Барбашев.

В других матчах дня «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» (5:2), «Бостон Брюинс» оказался сильнее «Вашингтон Кэпиталс» (3:1). «Калгари Флеймс» отыгрался со счета 0:3 и в серии буллитов одержал победу над финалистом Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерс» — 4:3. В своем дебютном матче НХЛ шайбу забросил 19-летний российский форвард «Флеймс» Матвей Гридин.

Таисия Орлова