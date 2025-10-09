В Новоалександровском округе Ставрополья двое жителей обвиняются в убийстве

В ночь с 30 сентября на 1 октября в станице Расшеватской Новоалександровского округа произошел конфликт между двумя жителями и знакомым мужчиной, который закончился трагедией, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

В ходе ссоры обвиняемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, а затем задушили его веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые утопили тело в реке и придавили кирпичами, после чего скрылись с места происшествия.

Следователи Следственного комитета России по Ставропольскому краю и оперативники МВД оперативно раскрыли преступление по горячим следам. Подозреваемые задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело квалифицировано по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, проверки показаний на месте и назначены судебные экспертизы. Ведутся следственные действия для сбора доказательств.

Станислав Маслаков