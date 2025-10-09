В Орловской области объединят два финансовых управления

С 1 января в Орловской области объединят региональные управление по материально-техническому обеспечению и главное управление бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

В составе новой структуры предусмотрены должности начальника главного управления и четырех его заместителей. К их функциональным обязанностям относятся руководство отделами материального обеспечения, государственных закупок, расчетов с поставщиками и подрядчиками, межбюджетных отношений и взаимодействия с подведомственными учреждениями.

Также в организации появятся отдел составления и представления отчетности и отдел начисления и выплат заработной платы, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Кабира Гасанова