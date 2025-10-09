Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юная тяжелоатлетка из Невинномысска завоевала три золота на первенстве России

Диана Пшунова из Невинномысска взяла три золотые медали на первенстве России по тяжелой атлетике, которое проходит в Иркутске, сообщили в Федерации тяжелой атлетики России.

Фото: федерация тяжелой атлетики России

В весовой категории до 45 кг среди юниорок до 20 лет она стала лучшей в сумме двоеборья, набрав 120 кг, а также в упражнениях рывка и толчка двумя руками, где подняла 52 кг и 68 кг соответственно.

Диану подготовил тренер Глеб Букреев, который получил награду за заслуги в подготовке спортсменки. Диана занимается в спортивной школе № 1 Невинномысска и считается одной из перспективных молодых тяжелоатлеток России.

Соревнования собрали более 500 участников из 54 регионов. Всего на турнире разыграют 40 комплектов наград.

Станислав Маслаков

