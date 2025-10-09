В Ессентуках осудили мошенника, бравшего деньги за фальшивое трудоустройство

В Ессентуках суд приговорил 55-летнего жителя станицы Суворовской по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Мужчина с 2018 по 2023 год выдавал себя за федерального госслужащего и обещал семьям знакомых устроить их в правоохранительные органы и органы власти Ставропольского края. За свои услуги он получил более 9,7 млн руб. По данным следствия и прокуратуры, все потерпевшие стали жертвами обмана и лишились значительных сумм.

Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ, и суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков