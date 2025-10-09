СКР проверит осквернение подростками мемориала в Курской области

Управление Следственного комитета России (СКР) по Курской области начало доследственную проверку по факту публикации в соцсетях видео с осквернением подростками мемориала памяти советских летчиков в Обояни. Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 5 октября подростки совершили противоправные действия рядом с мемориалом памяти советских летчиков, снимая это на камеру. На распространившемся в соцсетях видео они танцуют у монумента.

В конце сентября воронежский СКР возбудил уголовное дело по факту осквернения несовершеннолетним братской могилы в сквере местного государственного агроуниверситета имени Петра I.

Кабира Гасанова