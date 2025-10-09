Океанолог: прибрежные районы Петербурга может затопить к концу века

Подъем мирового океана может привести к затоплению прибрежных районов Санкт-Петербурга и части Кронштадта к концу XXI века. Об этом заявил агентству РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По имеющимся расчетам, к 2100 году уровень Мирового океана поднимется на 0,3-0,65 м, при наихудшем сценарии — на 1,3 метра. К 2300 году уровень воды может подняться до 5,6 метра. На северо-западе, помимо некоторых районов Петербурга и Кронштадта, вода может распространиться почти на весь Сестрорецк, отметил ученый.

На севере России подъем уровня океана угрожает Варандею, в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду. В Дальневосточном регионе — порту Находка. В Причерноморье в опасности также Азов, станицы северной Кубани, а также частично Ростов-на-Дону, Керчь и Адлер.

При этом господин Сапожников подчеркнул, что речь идет о моделировании процессов на основе наблюдаемых трендов, и пока результаты стоит воспринимать только как расчетные модели.

Артемий Чулков