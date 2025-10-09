Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Душанбе стартовал государственный визит Путина

Программа государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе официально началась, передает корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский президент возложил венок к памятнику Исмаилу Самани на территории мемориального комплекса «Национальное единство и возрождение Таджикистана».

Владимир Путин прибыл в Душанбе, в том числе, для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также запланировано участие главы государства во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Визит российского президента в Таджикистан продлится до 10 октября.

