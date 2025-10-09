В Ставропольском крае в ДТП с «Камазом» пострадали три человека

В результате столкновения «Камаза» и легкового автомобиля в Благодарненском округе пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

«На 3 км автодороги «Подъезд к селу Каменная Балка» 32-летний водитель «Камаза» при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», — отметили в ведомстве.

В результате автоаварии 18-летний водитель «Лады» и два 18-летних пассажира с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение Благодарного.

По факту аварии проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Наталья Белоштейн