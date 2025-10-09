На Дону 7,4 тыс. га земель обследовали с помощью дронов

В Ростовской области с помощью беспилотников обследовали около 7,4 тыс. га земель и выявили нарушение на 1,6 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что зачастую нарушения выявлялись при складировании бытовых и строительных отходов, снятии и перемещении плодородных слоев почвы, а также их зарастания древесно-кустарниковой растительностью. Так, в конце сентября в Милютинском районе обнаружили зарастания сорняками на площади 9,5 га. Ответственному за земельный участок физическому лицу выдали предписание.

Нарушения также фиксировались в Морозовском, Тацинском, Советском и Обливском районах, где сельхозземли заросли сорняками или были захламлены. Кроме того, в регионе обнаружили незаконно разработанные карьеры по добыче полезных ископаемых. По всем фактам выявленных нарушений ведомство выдало предписания об их устранении.

Всего с начала года в отношении собственников участков было составлено 21 предписание с требованиями привести участки в пригодное для использования состояние.

Константин Соловьев