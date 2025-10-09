В Ульяновске обсудят перспективы транспортного коридора «Север — Юг»

В пятницу, 24 октября, в Ульяновске пройдет международный экономический форум «Средняя Волга — Каспий. Транспортно-логистический потенциал». Мероприятие состоится в отеле Radisson на ул. Гончарова.

Форум организован правительством Ульяновской области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Цель мероприятия — обсудить пути увеличения товарооборота и развития транспортного потенциала региона.

В форуме примут участие делегации из России, Туркменистана, Азербайджана, Ирака и Ирана, а также представители ведущих логистических, транспортных и финансовых компаний. Основная тема — активизация партнерства в рамках логистического проекта «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив», который является частью международного транспортного коридора «Север — Юг».

