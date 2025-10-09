62% жителей Ростова считают высокую зарплату главным критерием при выборе работы

Высокая зарплата стала главным критерием при выборе работы для 62% жителей Ростова, на втором месте — адекватность руководства (35%), на третьем — стабильность компании (32%). Такие данные привели аналитики платформы SuperJob.

По информации экспертов, каждый четвертый респондент включил в тройку приоритетов перспективы карьерного роста (26%), комфортную психологическую атмосферу (25%) и удобное расположение офиса (24%). Возможность профессионального развития важна каждому пятому опрошенному, баланс между работой и личной жизнью — 16%, интересные задачи — 13%. Для каждого восьмого горожанина в приоритете эффективные системы управления, для каждого девятого — компенсационный пакет. Реже респонденты называли наличие обучения (7%), имидж компании (4%) или корпоративную культуру (3%).

«Уровень дохода сильно влияет на приоритеты. Для людей с заработком от 100 тыс. руб. в месяц высокая зарплата критически важна, тогда как для горожан с меньшим доходом его значимость ниже, хотя размер вознаграждения остается для них на первом месте. Граждане с зарплатой до 50 тыс. руб. чаще выбирают удобное расположение офиса, а зарабатывающие от 100 тыс. — эффективность систем управления и компенсационный пакет»,— говорится в исследовании.

Валентина Любашенко