Трамп на вопрос об Украине заговорил о пошлинах

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналиста Fox News об украинском кризисе и вместо этого похвалил введенные Вашингтоном пошлины. По его словам, инициатива положительно повлияла на имидж Штатов.

«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам»,— заявил Дональд Трамп во время интервью. Тарифная политика США, убежден глава государства, «закончит все войны». Между тем о ситуации вокруг Украины господин Трамп так ничего и не сказал.

Ранее американский президент в очередной раз говорил, что российско-украинский конфликт в итоге удастся урегулировать. Дональд Трамп также напомнил, что США смогли завершить «семь войн» и близки к урегулированию восьмой — в секторе Газа.