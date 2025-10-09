Отельеры Ставрополья получат доступ к 85 млрд рублей до 2030 года

Предприятия малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере Ставропольского края смогут привлечь более 85 млрд рубл. до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

По информации ведомства, поддержку через инструменты участников Национальной гарантийной системы получат около 2,5 тыс. компаний. С помощью зонтичных поручительств Корпорации МСП предприниматели смогут привлечь более 20 млрд руб. заемного финансирования при отсутствии или недостатке собственного залога.

«За первое полугодие 2025 года малый и средний бизнес края получил 1,8 млрд руб. поручительств для реализации проектов. Ставрополье стало лидером по использованию программ и поднялось на 24 позиции. С начала года более 300 российских предприятий гостиничной отрасли уже привлекли 5,5 млрд руб. в рамках НГС»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко