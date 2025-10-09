Облачная погода без существенных осадков установится в Петербурге 9 октября

Юго-восточная периферия обширного североатлантического циклона сформирует погоду в Петербурге 9 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Воздух прогреется до 13-15 градусов, ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление упадет и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В пятницу, 10 октября, в Петербурге пройдут небольшие дожди, в выходные температура начнет стремительно понижаться.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что периодическое протапливание в городе началось 25 сентября. Полноценно отопление включат в середине октября.

Андрей Маркелов