В Ростове-на-Дону 12% арендных квартир находится в домах младше пяти лет

Ростов-на-Дону занял пятое место среди городов-миллионников по доле квартир в домах младше пяти лет на рынке долгосрочной аренды. Об этом сообщили аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, в Ростове 12,3% квартир на рынке долгосрочной аренды находится в домах, построенных за последние пять лет. Лидирует Пермь с показателем 20,3%, за ней следуют Новосибирск (17,9%), Санкт-Петербург (15,6%) и Казань (12,8%). За год предложение квартир в аренду в таких проектах Ростова увеличилось в 2,2 раза.

«Медианная ставка долгосрочной аренды жилья всех типов в домах младше пяти лет составляет 40 тыс. руб. Студии можно снять за 37 тыс. руб., однокомнатные квартиры — за 40 тыс., двухкомнатные — за 53 тыс., трехкомнатные — за 73 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что более половины россиян считают наиболее подходящим вариантом жизнь в новом многоквартирном доме. Особенно популярны современные проекты у зумеров, которые чаще других поколений выбирают долгосрочную аренду. Среди респондентов 18-25 лет квартиры в новых домах предпочитают 64%, среди миллениалов (25-44 года) — 54%, среди представителей поколения X (45-60 лет) — 43%.

«Большинство вариантов такого жилья относится к инвестиционным квартирам»,— прокомментировал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Валентина Любашенко