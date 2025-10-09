В Орске выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал пешеход
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, с участием «Лады Гранты» и пешехода. Об этом сообщает оренбургская Госавтоинспекция.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По информации ведомства, 72-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по проспекту Ленина в сторону ул. Нефтяников, в районе дома №75 он наехал на 64-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Скорая медицинская помощь доставила пострадавшую в больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и разрыв связок левого голеностопа.