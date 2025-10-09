Петербуржцы стали чаще покупать автомобили в третьем квартале 2025 года

В третьем квартале текущего года средняя цена новых легковых автомобилей в Петербурге на платформе Авито составила 2,88 млн рублей, что на 6,2% ниже, чем в январе-марте 2025 года. Существеннее всего цена снизилась на китайские бренды: OMODA C5 и Chery Tiggo 9 подешевели на 11%, Haval M6, Dargo и Jolion — на 7,8, 6,9 и 6,6% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самыми востребованными у петербуржцев стали LADA Iskra, Foton Toano, Solaris HC, Solaris KRX и LADA Vesta. Среди представителей КНР чаще всего берут марки Jetour (+50,4%), OMODA ((+25,6%), Changan (+16%) и Geely (+5,6%). Причиной повышения спроса на новые автомобили в России эксперты платформы Авито Авто называют умеренное снижение ключевой ставки, скидки и спецпредложения от дилеров.

По их словам, в последнем квартале этого года тренд на постепенное улучшение ситуации на рынке продолжится за счет отложенного спроса, сформировавшегося в предыдущие месяцы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что количество регистраций новых автомобилей в Петербурге снизилось за сентябрь на 5,2% относительно августа, а к сентябрю прошлого года их число просело на 24,5%.

Андрей Маркелов